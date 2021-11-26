Монохромный маникюр: 5 нескучных идей, которые понравятся всем

Если вы не поклонница яркого покрытия ногтей, то лаконичный и универсальный монохромный маникюр – то, что нужно. Нейл-арт идеально дополнит любой образ.

Голливудские нейл-мастера предлагают немало стильных идей монохромного маникюра. Напомним, что сочетание черного и белого лака подходит как к повседневному, так и к вечернему наряду, чем сэкономит время и сохранит ваши нервные клетки.

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Использование черного и белого цвета лака классическое для монохромного маникюра. Такое сочетание всегда уместно и элегантно. Однако вы всегда можете экспериментировать с дизайном и даже интерпретировать его в разных оттенках.

Наиболее популярны 2 идеи монохромного маникюра. Первый вариант – это черно-белый горошек на прозрачной основе, который одновременно и немного забавный и выглядит очень стильно. Дизайн идеально подойдет для любой формы ногтей: смело повторяйте как на коротких квадратных, так и на длинных миндалевидных.

Следующая идея монохромного нейл-дизайна – графический черно-белый маникюр, в котором половина ногтя покрыта белым или черным лаком, а другая половина – только нейтральной базой. Такой маникюр будет особенно эффектно выглядеть на коротких квадратных ногтях. Также преимущество этого маникюра в том, что его легко сможет повторить любая красавица в домашних условиях.

Однако существуют и другие не менее модные и эффектные идеи монохромного нейл-арта, которые понравятся всем.

5 нескучных идей монохромного маникюра



Минималистичный френч / Фото из инстаграма @iramshelton

Черно-белый арт / Фото из инстаграма @iramshelton

Анималистический принт на ногтях / Фото из инстаграма @michelleclassnails



Оригинальный французский маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Нетипичные рисунки / Фото из инстаграма @michelleclassnails