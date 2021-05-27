Модно и не вульгарно: как правильно делать макияж с красной помадой – советы Сони Плакидюк

Fashion & celebrity-фотограф, эксперт модельного реалити-шоу, которое показывал "Новый канал", Соня Плакидюк имеет богатый опыт создания макияжа с красной помадой. Поэтому она поделилась своими советами, как правильно наносить красную помаду, чтобы в итоге мейкап выглядел модно и не вульгарно.

Макияж с красной помадой будет главным бьюти-трендом лета 2021. Ведь это классика, которая всегда в моде, как и маленькое черное платье. Поэтому стоит найти свой идеальный оттенок красной помады и создать красивый мейкап, используя советы Сони Плакидюк.

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Как наносить красную помаду, чтобы быть в тренде

По словам Сони Плакидюк, в красных губах самое важное – цвет и форма контура. Когда-то известный фотограф не умела красиво подчеркнуть форму губ и ходила с "бантиком", который визуально добавлял ей возраста.

Теперь я зарисовываю "птичку" посередине верхней губы, и это дает ощущение "детского ротика",

– отмечает эксперт модельного реалити.

Fashion & celebrity-фотограф советует пользоваться мягким карандашом, чтобы не наделать ошибок во время выделения контура. Его нужно наносить штрихами, чтобы получить аккуратный эффект. Также Соня говорит, что стоит экспериментировать с разными видами помад, чтобы найти ту, которая идеально вам подойдет.

Вы не поймете, "ваша" ли это помада, пока не попробуете и не походите с ней несколько часов. Я, например, не могу пользоваться блесками и нестойкими помадами из-за строения зубного ряда – все сразу отпечатывается на передних зубах,

– добавляет Соня Плакидюк.