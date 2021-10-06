Пришло время прощаться: 5 главных бьюти-антитрендов года и идеи, чем их заменить

Изменения в индустрии красоты происходят очень быстро. О том, что жесткий контуринг, нарощенные ресницы и длиннющие острые ногти вышли из моды, наверное, знают все. Но есть и такие неожиданные бьюти-антитренды, которые еще недавно были на пике популярности.

Чтобы не иметь странный вид, некоторые бьюти-тренды стоит оставить в прошлом. Теперь следует ориентироваться на маникюр в естественных оттенках, а не яркий, на сияющую кожу, а не матовую, и все такое.

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Бьюти-антитренды, от которых стоит отказаться

Слишком яркое покрытие ногтей

Яркие цвета в маникюре остаются актуальными Однако летний нейл-тренд на разнообразные цветочки, стикеры с мультфильмов или геометрический арт в радужном стиле не будет популярным в последующих сезонах. Также не стоит сочетать неоновое покрытие ногтей со стразами или рисунками. Теперь в мире красоты появилась тенденция на японский маникюр – отсутствие лака на ногтях. Вы можете не быть такими категоричными, а просто присмотреться к минималистичному дизайну.

Плотный матовый тон лица

Больше не нужно создавать целый шедевр на своем лице, маскируя кожу тональной основой. Даже инфлюэнсеры смело делятся со своими поклонниками фотографиями без фильтров. Поэтому и вам следует научиться любить свою природную красоту. В повседневном макияже можно обойтись правильным уходом, консилером и тонким слоем тона, если есть такая необходимость.



Естественный тон лица / Фото из инстаграма Тейлор Хилл

Брови, словно с обложки глянца

Тренд на татуаж бровей остался в прошлом. Также из моды выходит пудровое напыление с целью создать "идеальные" брови. Если вы хотите красиво оформить свои тонкие и светлые брови, то карандаша или теней будет достаточно. А для фиксации воспользуйтесь только прозрачной тушью для бровей. Напомним, что в 2021 небрежная укладка бровей стала популярной. К тому же Белла Хадид собственным примером возвращает моду на тонкие брови из 90-х.

Макияж "чем больше, тем лучше"

Особый мейкап получится не тогда, когда вы одновременно сделаете акцент и на глазах, и на губах, и на бровях, и добавите стразов. Звездные визажисты советуют остановиться на чем-то одном. Например, можно нарисовать классическую или геометрическую стрелку ярким цветом, в следующий раз – выделить губы насыщенной помадой глубокого оттенка. Однако не стоит прибегать к антитрендовому бьюти-трюку "все в одном".



Пример модного макияжа / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Многоуровневая система ухода

Когда возрос спрос на корейскую косметику, то появился тренд на многоуровневую систему ухода за кожей. Бьюти-рутина женщин выглядела так: очищение, массаж лица, применение тоника, крема, масла, маски, патчей. На рынке красоты выбирать есть из чего, но в 2021 популярной становится тенденция косметического минимализма: чем меньше средств в уходе и макияже, тем лучше. Конечно, по-прежнему следует очищать, увлажнять, питать кожу, но подходить к выбору косметики нужно сознательно.