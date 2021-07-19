Редкий, необычный, стильный: 10 идей маникюра, которого не будет больше ни у кого

С помощью нейл-арта можно ярко самовыразиться без лишних слов. Однако такой маникюр должен быть не только креативным, но и модным. Он сможет стать особой деталью, которая завершит ваш образ. Поэтому в выборе дизайна ногтей обращайте внимание на действительно уникальные варианты.

Ногтевая пластина может стать полотном для творческих бьюти-экспериментов. Чтобы сделать необычный маникюр, вам пригодится подборка идей нейл-арта, которого точно не будет больше ни у кого.

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Вы можете воссоздать на своих ногтях тренд на разноцветный маникюр, который напоминает летнюю радугу. Также особенно красивый вид будет иметь оригинальный усовершенствованный френч. На кончике ногтей теперь не стоит ограничиваться белой полоской, а следует попробовать изящные надписи и узоры в разных оттенках.

Поклонникам необычных дизайнов с нотками изысканной элегантности нравится маникюр в стиле "эффект бабочки". А девушкам, которые не равнодушны к астрологии, идеально подойдет созвездие их знака зодиака. Кроме перечисленных идей маникюра, есть еще немало интересных вариаций нейл-арта.

10 самых необычных и стильных идей маникюра

Радуга-дуга

Оригинальный френч

Эффект бабочки

Тайны созвездия

Маникюр в маникюре

Чарующий микс

Росписи на золотом покрытии

Романтические сердца

Мозаика

Матовая поверхность против металлика