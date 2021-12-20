Роскошь 70-х: самые модные укладки из прошлого для новогоднего корпоратива

Некоторые прически из прошлого могут быть актуальными и сегодня. Например, 70-е поражают роскошью и стилем: невероятный объем, буйные кудри и начес.

Укладки 70-х являются фаворитами многих селебрити, моделей, звездных стилистов. Их часто можно увидеть на модных подиумах и в соцсетях трендсеттеров или бьюти-мастеров. Такие всегда модные прически могут стать отличным дополнением новогоднего образа на вечеринку или аутфита для корпоратива.

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Добавим, что эпохе 70-х присущими были женственность, мечтательность и романтизм. Главным трендом тех лет были локоны. Однако не такие, как в наше время создает едва ли не каждая женщина, а 40 лет назад популярными были завитки на кончиках прядей. Посередине головы волосы оставляли прямыми, а на макушке делали начес.

Также модницы того времени обожали челки. Обычно они были прямыми или зачесанными набок. А тенденция в окрашивании волос в 1970 – это платиновый "блонд", который также стал трендом в индустрии красоты в 2021.

Роскошные укладки 70-х

Начес – тренд 70-х / Фото из инстаграма @matildadjerf



Афрокудри не выходят из моды / Фото из инстаграма @zendaya



Плетение в стиле хиппи / Фото из инстаграма @laurapolko



Голливудский объем / Фото из инстаграма @couturekulten



Роскошный боб / Фото из инстаграма @hungvanng