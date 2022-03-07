"Русский военный корабль – иди на *уй: в сети набирает популярность маникюр с легендарной фразой

Фраза "Русский военный корабль, иди на х*й" стала символом борьбы украинцев с русскими оккупантами. Теперь она повсюду. Даже самым модным маникюром современности является патриотический.

К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы. Героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. А героическую фразу, автор которой Романа из Золотоноши, уже никогда никто не забудет. Люди делают не только татуировки с легендарными словами, но и маникюр.

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Патриотический маникюр в стиле "Русский военный корабль – иди на *уй"

Если даже во время войны вы не забываете о маникюре, то предлагаем повторить идею от нейл-мастерицы из города Ирпень, который безжалостно обстреляли рашисты. Юлия Татарко сделала патриотический дизайн на ногтях. Она не только покрыла ногти сине-желтым лаком, но и вывела черными буквами символическую фразу для украинского народа: "Русский корабль, иди на х*й".



Самый модный патриотический маникюр 2022 / Фото из инстаграмма @kotenko_studio

Сегодня, как никогда раньше, в моде патриотический нейл-дизайн. Таким образом, можно продемонстрировать в социальных сетях, что вы поддерживаете Украину, сделать акцент на своей политической позиции, самовыразиться.



Больше идей для вдохновения / Фото с инстаграмма @mariana.nail.lviv

Конечно, маникюр сейчас далеко не в приоритете, многим – не до этого. Однако если вы не знаете, как справиться с паникой, или пытаетесь отвлечь себя от тревожных событий, то создание красивого и символического арта на ногтях может служить своеобразной медитацией.



Символический маникюр набирает популярность в социальных сетях / Фото с инстаграмма @rachel_nailedit

Напомним: 24 февраля, в первый день войны России с Украиной, оккупанты обстреляли остров Змеиный. Наши герои отважно оборонялись при атаке русских кораблей. Когда оккупанты предложили героям из Змеиного сдаться, Роман, автор легендарной фразы , четко указал врагам направление движения: "Русский военный корабль – иди на *уй". Впоследствии с пограничниками и военными ВСУ на острове Змеиный была потеряна связь. Их считали мертвыми, но 28 февраля в ВМС ВСУ подтвердили , что героев с острова оккупанты захватили в плен. Герої не вмирають!

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