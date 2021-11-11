Самая модная помада зимы-2022, которой красятся Тина Кароль и Хейли Бибер

У каждого времени года свои тренды. Если летом знаменитости подбирали едва заметные помады с легкой текстурой, то с приходом осени акцентируют на губах. Темные и насыщенные цвета будут в моде и зимой, поэтому помада оттенка бордо должна оказаться в косметичке каждой красавицы.

Голливудские и украинские звезды уже подхватили этот тренд. Так, модель Хейли Бибер и актриса Эль Фэннинг выбрали матовую помаду оттенка бордо для благотворительного вечера LACMA Art + Film Gala, который проходил в Лос-Анджелесе.

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Жена Джастина Бибера показала эффектный и манящий макияж с бордовым акцентом на губах и золотистым блеском на веках. Тогда как звезда "Колдуньи" соединила насыщенную помаду с минималистичными стрелками.

Из образов мировых красавиц очевидно, что глубокий цвет спелой сливы или вина подчеркивает форму губ и белоснежную улыбку. Поэтому помада оттенка бордо – идеальный вариант как для брюнеток, так и для блондинок с фарфоровой кожей.

Хейли Бибер с самой модной помадой зимы-2022 / Фото Getty Images

Хейли Бибер с самой модной помадой зимы-2022 / Фото Getty Images