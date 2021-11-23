Самая модная стрижка сезона, которая подходит всем: Джессика Альба удивила новой прической

Американская актриса, успешная предпринимательница и меценатка, 40-летняя Джессика Альба редко решается на кардинальные изменения прически. Однако на этот раз она пожертвовала своими роскошными длинными локонами ради самой модной стрижки сезона – боб-каре.

Звезда привыкла не изменять своему привычному образу, но недавно решила радикально изменить длину волос. Джессика доказала на собственном примере, что боб выглядит очень стильно и к лицу любому типу внешности.

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Джессика Альба показала самую модную стрижку сезона

С помощью новой стрижки Джессика Альба придала своему лицу свежести и сделала его визуально моложе. Волосы звезды укорачивала известная hair-стилистка, работающая со знаменитостями, Бриттани Райан. Для создания гламурной укладки мастерица использовала стайлинговые средства марки Unite, приладки для укладки волос Good hair day, а также обновила цвет прядей Джессики краской Pravana.

Селфи с обновленной модной прической актриса опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее более 19 миллионов подписчиков. Лицо Джессики украсил легкий нюдовый макияж, для создания которого она использовала бьюти-средства Honest Beauty. Звездная красавица аккуратно оформила брови, нанесла коричневые тени на веки и подчеркнула линию роста ресниц темно-коричневым карандашом и растушевала его на внешних уголках глаз, а губы украсила блеском розового оттенка.

К своей публикации Джессика Альба добавила подпись: "Гламурное свидание".



Джессика Альба решилась на короткую стрижку / Фото из инстаграма звезды



Боб-каре – самая модная стрижка сезона / Фото из инстаграма Джессики Альбы

Перевоплощение Джессики Альбы

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