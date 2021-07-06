Селена Гомес показала лаймовый маникюр: свежий тренд, который стоит попробовать в июле 2021

Летом стоит переносить яркие краски в свой образ разными способами. Известная певица Селена Гомес показала, как это можно сделать с помощью маникюра. Звезда покрыла ногти эффектным лаймовым цветом. Такая идея нейл-дизайна является не только модной, но и удачно подчеркивает загорелую кожу.

Если вы планируете обновить летний маникюр, а нюдовые покрытия кажутся слишком скучными, то обратите внимание на сочную цветовую гамму. Например, Селена Гомес уже доказала, что лаймовое однотонное покрытие на ногтях может иметь невероятно эффектный вид.

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Лаймовый маникюр – свежий тренд, который стоит попробовать летом

Маникюр в лаймовом оттенке для Селены Гомес делал ее любимый звездный нейл-мастер Том Бачику. Певица выбрала однотонный вариант, но вы можете стильно дополнить его различными узорами или другими оттенками. Лаймовые ногти будут красиво выглядеть в сочетании с тонами зеленого, белым, желтым, розовым и даже синим.

Также можно попробовать вариант с разным финишем – матовый, глянцевый или мерцающий будут иметь разный вид на ногтях, но одинаково яркий и броский. В частности, если вы не хотите покрывать полностью ногтевую пластину неоновым цветом, то попробуйте повторить модный усовершенствованный френч. Вариантов для лаймового маникюра немало. Вдохновляйтесь, давайте волю фантазии и создавайте свой особый летний нейл-дизайн.

Идеи для лаймового маникюра на июль