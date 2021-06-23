"Ей удается не стареть": Синди Кроуфорд удивила новым фото для рекламы своего бьюти-бренда

55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд продолжает поражать своих поклонников безупречным внешним видом. Она очередной раз взорвала соцсети, когда опубликовала новые снимки для рекламной кампании собственного бьюти-бренда. Подписчики звезды в инстаграме, которых у нее более 5 миллионов, в комментариях к последней публикации начали активное обсуждение того, как Синди удается не стареть

Синди Кроуфорд опубликовала на своей инстаграм-странице новое фото, с помощью которого презентовала бьюти-новинки своего косметического бренда Meaningful Beauty. Теперь модель также будет создавать косметику для волос. Однако поклонники знаменитости также обратили внимание на ее роскошные волосы и красоту, которая кажется вечной.

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Синди Кроуфорд поразила красотой на новых фото

55-летняя известная красавица в своей публикации заявила, что давно мечтала создать косметику для красоты и здоровья волос. Также Синди добавила, что новые бьюти-продукты будут иметь антиэйдж свойства.

Я невероятно счастлива наконец представить линию для волос своего бренда Meaningful Beauty. Мы всегда говорим о том, что наша кожа стареет, но мы редко говорим о том, что наши волосы тоже стареет. Мои волосы сильно изменились с годами, особенно после того, как я родила своих детей. Поэтому я хотела создать линию, которая поднимет вопрос о важности ухода за волосами,

– рассказала в заметке Синди Кроуфорд.

На новых фото для рекламы новой продукции от косметического бренда Meaningful Beauty Синди появилась с объемной укладкой: подкрученные пряди и крупные локоны. Что касается макияжа, то звезда выбрала легкий сияющий стиль в нейтральных тонах. Таким образом модель еще визуально лишилась нескольких лет.

Реакция поклонников