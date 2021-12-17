Смелый цвет и новая стрижка: Зендея поразила сменой имиджа

Зендея теперь напоминает Мэри Джейн, девушку Человека-паука, еще и в реальной жизни. Популярная 25-летняя актриса решилась на обновление имиджа короткие локоны и насыщенно-каштановый цвет волос.

Звездная красавица отказалась от своих длинных прядей и натурального цвета. Вместо своего привычного образа она продемонстрировала в инстаграм-сториз новый имидж.

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Зендея изменила стрижку и цвет волос

Над бьюти-перевоплощением Зендеи работала голливудская hair-стилистка и колористка Сара Джейн. Она покрасила волосы актрисы в каштановый оттенок, а также создала для девушки идеальный удлиненный боб.

Фото с новой прической Зендея опубликовала в сториз на своей инстаграм-странице, где у нее 114 миллионов фолловеров. Знаменитая американка добавила подпись к фотографии: "Настало время для перемен". Также она пометила аккаунт Джейн в упомянутой социальной сети.

Поклонники отметили, что в обновленном образе Зендея стала еще больше похожей на героиню комиксов Marvel Мэри Джейн – настоящую любовь на всю жизнь Человека-паука.

Зендея с удлиненным бобом и каштановыми волосами / Фото из инстаграма звезды

Напомним, что Зендея сыграла Мэри Джейн в новом фильме "Человек-паук: Домой пути нет", который впервые показали на экранах в декабре 2021. Сюжет развивается вокруг новой угрозы, с которой Питеру Паркеру пришлось бороться (главную роль исполнил Том Холланд). Весь мир узнал, кем он является на самом деле – разоблачили его личность. Теперь в опасности не только сам паук, но и все его близкие. Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, которого в новом фильме воплотил Бенедикт Камбербэтч.