Sunset brown: эксперты назвали самый модный и сексуальный оттенок волос на осень 2021

Если вы хотите иметь стильный вид в следующем сезоне, то стоит делать ставку на модный и сексуальный цвет волос. В тренде не только практичность и универсальность, но и обольстительность. Поэтому стоит узнать, какой цвет для окрашивания волос завоевал расположение голливудских селебрити и инфлюенсеров.

Каждый сезон впечатляет неожиданными hair-трендами. Некоторые из них решаются повторить лишь девушки, которые открыты к кардинальным бьюти-экспериментам. Тем не менее модное осеннее окрашивание может сделать каждая модница.

К теме: Какой цвет волос следует попробовать этой осенью: 5 модных примеров

Модный и сексуальный оттенок для окрашивания волос на осень 2021

Трендовое окрашивание волос осенью этого года – это теплый коричневый оттенок с чуть красными бликами, которое в сети романтично называют sunset brown. Ведь в результате цвет напоминает переливание тонов каштана на закате.

Знаменитая модель Джиджи Хадид попробовала оттенок западного каштана еще весной 2021. Уже тогда hair-эксперты начали прогнозировать технике окрашивания особую популярность в последующих сезонах. Благодаря трендсеттерам в мире красоты и появляются новые тенденции.

Преимущество трендового осеннего цвета волос в том, что он не только придает женскому образу сексуальности, но и придает коже и глазам яркости, а любому стилю – мягкости и женственности.

Однако стоит добавить, что красноватые оттенки смываются с локонов быстрее, чем темные или светлые. Чтобы волосы не теряли яркости и блеска, следует обновлять цвет каждые 5 – 6 недель, а также пользоваться специальными средствами, которые усиливают яркость оттенка на окрашенных прядях.

Вдохновляйтесь модной идеей для следующего окрашивания волос.