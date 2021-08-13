Тейлор Хилл поразила сменой имиджа: какое трендовое окрашивание и стрижку сделала модель – фото

25-летняя модель из США, известная как "ангел" Victoria's Secret, Тейлор Хилл является обладательницей идеального боба. Теперь звезда еще и усовершенствовала модную стрижку эффектным окрашиванием.

Тейлор Хилл вдохновляет на бьюти-изменения. Девушка опубликовала в инстаграме фотографию с новым цветом волос.

Вам будет интересно: Sunset brown: эксперты назвали самый модный и сексуальный оттенок волос на осень 2021

Тейлор Хилл изменила цвет волос

Ранее Тейлор Хилл удивила поклонников удлиненным многослойным стилем боба на красной дорожке по случаю Каннского кинофестиваля. Теперь ее новая интерпретация стрижки имеет более короткий и "рваный" вид. Такой вариант прически является летним и пляжным.

Как раньше выглядела Тейлор Хилл

В частности, модель изменила цвет волос. Она придала своим локонам блестящий карамельный и медовый оттенок. Передние пряди, которые красиво обрамляют лицо, колорист звезды сделал более светлыми.

Над новым имиджем Тейлор работал hair-стилист и владелец салона красоты Amavi в Западном Голливуде Энтони Голгин. Мастер специализируется на создании калифорнийских волн для девушек и прядей с эффектом поцелуя солнца.

Реакция поклонников

"Люблю тебя блондинкой";

"Вайб";

"Выглядишь, как Логан Рэй Хилл";

"Премило";

"Красивая";

"Сияешь";

"Белокурый выглядит круто на тебе".

Фотография в инстаграме, на которой Тейлор Хилл позирует с новым цветом волос и усовершенствованной стрижкой боб, собрала более 490 тысяч лайков и 1400 комментариев.