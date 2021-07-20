Как уложить волосы на пляж: знаменитые модели поделились идеями – топ-5 причесок

Прическа на пляж должна отвечать нескольким требованиям: быть стильной, красивой, удобной, ее можно просто и быстро сделать. Когда пляжный сезон в разгаре, то следует создать бьюти-образ, который будет иметь гармоничный вид с купальником. Первым делом выберите прическу. Идеи пляжных укладок от известных супермоделей пригодятся вам.

Распущенные волосы иногда могут мешать во время купания. Как создать стильный и одновременно удобный образ знают знаменитые модели. Они поделились несколькими способами, как сделать трендовую прическу и при этом комфортно чувствовать себя на пляже. Преимуществом звездных укладок является то, что они будут актуальными и для повседневной жизни.

Вам будет интересно: Без каре: 4 модные короткие стрижки, которые придают волосам объем и создают эффект легкости

Топ-5 причесок на пляж от знаменитых моделей

Высокий пучок

Классическая прическа, которая уже длительное время остается модной и популярной. Экспериментируйте с формой и объемом пучка, делайте его более гладким или, наоборот, небрежным. Также можно воспользоваться идеей от модели Роми Стрейд и украсить укладку массивной резинкой или красивой заколкой.

Пучок на затылке

Еще одна стильная пляжная прическа, которую продемонстрировала Хейли Бибер. Девушка собрала волосы в хвостик и закрутила их в пучок. Украшайте волосы дополнительными аксессуарами на свой вкус.

2 "гульки"

Жизель Оливейра показала очередной невероятный бьюти-образ, который на этот раз подойдет на пляж или для отдыха у бассейна. Чтобы повторить такую прическу, вам понадобятся 2 резинки и 2 заколки. Сначала сделайте пробор, чтобы поделить волосы на 2 равные части, завяжите пряди в 2 хвостика, а затем закрутите эти хвостики в "гульки" и зафиксируйте шпильками.

Платок для волос

Если вы хотите распустить локоны, то, чтобы они не мешали вам, воспользуйтесь шелковым платком, как Эльза Хоск. Платок можно завязывать разными способами.

Высокий хвост

Кэндис Свейнпол продемонстрировала самую простую и трендовую прическу всех времен. Прежде чем формировать волосы в высокий хвост, накрутите их на мелкую плойку или плойку-гофре.