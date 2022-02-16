Визажистка "Эйфории" выпустит линейку косметики: теперь повторить яркие стрелки может каждая

Главная визажистка популярного сериала "эйфория" Дониэлла Дэви решила презентовать собственную линейку косметики. Над ней автор оригинальных макияжей работала два года.

За свои яркие и узнаваемые мейкапы в сериале "Эйфория" Дониэлла Дэви получила престижную премию Эмми. Девушка решила не останавливаться и объявила о запуске собственной линейки косметических средств с названием Half Magic beauty.

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Визажистка поделилась радостной новостью в своем инстаграме и объявила, что продукты Half Magic beauty можно будет увидеть на полках магазинов уже в мае.

Я не могу поверить, что наконец смогу поделиться этим, и что это на самом деле реально! В течение последних двух лет, во время съемок 2 сезона ("Эйфории" – ред.) я тайно работала над созданием собственной линейки косметики. Я очень взволнована и хочу представить вам Half Magic,

– написала Донни Дэви.



Визажистка "Эйфории" презентовала свою линейку косметики / Фото из инстаграма Донни

Макияжи, которые Дониэлла Дэви делала для звезд сериала "Эйфория"



Мейкапы Донни Дэви / Фото из инстаграма



Мейкапы Донни Дэви / Фото из инстаграма

Мейкапы Донни Дэви / Фото из инстаграма



Мейкапы Донни Дэви / Фото из инстаграма