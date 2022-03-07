Впервые для Винни Гарлоу: модель из витилиго запускает бренд CAY Skin

Бывшая участница конкурса America's Next Top Model, канадская модель, 27-летняя Винни Гарлоу впервые собирается выпустить средства по уходу за кожей. Знаменитая красотка основала свой бьюти-бренд CAY Skin.

Теперь Винни Гарлоу стала еще и основательницей и креативным директором косметического бренда. Она присоединилась к своим селебрити-товарищам, которые уже попробовали свои силы в индустрии красоты.

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Винни Гарлоу запустила бьюти-бренд

Винни Гарлоу, также известная как модель с заболеванием витилиго, много летних сезонов провела на пляжах Ямайки. Девушка знает о важности защиты кожи от солнца в раннем возрасте. Идея создания CAY Skin в Винне появилась после пляжной фотосессии в 2018 году, в результате которой модель получила сильные ожоги и нуждалась в медицинской помощи.

Они не хотели, чтобы я повторно наносила солнцезащитный крем, потому что на моей коже оставался серебристо-белый оттенок, просто некрасиво смотревшийся на фотографиях,

– рассказала звезда в интервью для Bustle.

Винни Гарлоу отметила в прессрелизе CAY Skin: "Традиционные солнцезащитные кремы известны тем, что они тяжелые, неудобные, плохо наносятся под макияж и, что хуже всего, оставляют белый или фиолетовый оттенок, особенно на цветных людях. Это привело к тому, что многие люди, которых я знаю, экономили на защите кожи от солнца в повседневной жизни".



Винни Гарлоу запустила косметический бренд / Фото с инстаграмма модели

CAY Skin предлагает целый ряд продуктов с легкими и дышащими формулами, которые комфортно и легко "лежат" на коже. Линейка CAY Skin включает в себя: лосьон для лица Isle Face Glow Lotion, солнцезащитный крем для лица, обогащенный антиоксидантами, универсальный минеральный лосьон для лица, бальзам для губ Isle Lip Balm, наполненный витамином Е, который имеет приятный блеск и вкус коричневого сахара, масло для тела Isle Body Oil, смягчающий кожу, оставляя нежирный финиш, созданный для защиты водного барьера вашей кожи и обеспечения максимального увлажнения.



Винни Гарлоу выпускает косметику / Фото CAY Skin

Первую коллекцию средств CAY Skin уже можно приобрести в США исключительно на официальном сайте CAY Skin. 22 марта продукция бренда будет доступна в онлайн-магазине Sephora, а в других магазинах – с 1 апреля. Цены на косметические средства варьируются от 14 до 40 долларов.