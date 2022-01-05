"Вызов принят": Шер снялась в новом кампейне MAC Cosmetics – роскошные фото и видео

Легендарная 75-летняя певица Шер снялась в новом кампейне бьюти-бренда MAC Cosmetics. Еще одной героиней рекламной кампании стала рэп-исполнительница Saweetie.

Знаменитые артистки стали героинями рекламной съемки MAC, получившей название Challenge Accepted – "Вызов принят".

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MAC показали кампейн с участием Шер и Saweetie

Saweetie стала лицом бренда средств макияжа MAC Cosmetics еще в сентябре 2021 года. Теперь вместе со знаменитой Шер они приняли участие в съемке Challenge Accepted, которая имитировала выступление на сцене.

Героини кампейна привлекали внимание не только блестящими платьями, но и эффектным выразительным макияжем с акцентом на губы и глаза, что символизирует самовыражение себя через makeup-образ. Каждая из известных женщин позировала на сцене, предлагая клиентам MAC проявить себя с помощью косметики.

Когда они снимались вместе, Шер давала бесконечные советы и делилась мудростью об индустрии, моде и стиле. Это был невероятный момент – момент, который мог создать только MAC. Две эти исполнительницы сильны сами по себе, но вместе их просто невозможно остановить

– прокомментировал вице-президент и глобальный креативный директор MAC Cosmetics Дрю Эллиотт.



Реклама косметики MAC / Фото из инстаграма бренда



Шер и Saweetie в кампейне MAC / Фото из инстаграма бренда



Роскошный макияж Шер / Фото из инстаграма звезды

Акцент в макияже на губы Saweetie / Фото из инстаграма звезды