На щастя, українські захисники, яких вважали загиблими, – живі. Героїв з острова Зміїний окупанти захопили у полон. А героїчну фразу, автор якої Романа зі Золотоноші, вже ніколи ніхто не забуде. Люди роблять не лише татуювання з легендарними словами, але й манікюр.

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Патріотичний манікюр у стилі "Рускій воєнний корабль – іді на*уй"

Якщо навіть під час війни ви не забуваєте про манікюр, то пропонуємо повторити ідею від нейл-майстрині з міста Ірпінь, яке безжально обстріляли рашисти. Юлія Татарко зробила патріотичний дизайн на нігтях. Вона не лише покрила нігті синьо-жовтим лаком, але й вивела чорними літерами символічну фразу для українського народу: "Русский корабль, иди на х*й".



Наймодніший патріотичний манікюр 2022 / Фото з інстаграму @kotenko_studio

Сьогодні, як ніколи раніше, модним є патріотичний нейл-дизайн. Таким чином можна продемонструвати у соціальних мережах, що ви підтримуєте Україну, зробити акцент на своїй політичній позиції, самовиразитися.



Більше ідей для натхнення / Фото з інстаграму @mariana.nail.lviv​

Звісно, манікюр зараз далеко не в пріоритеті, багатьом людям – не до цього. Проте якщо ви не знаєте, як впоратися з панікою, чи намагаєтеся відволікти себе від тривожних подій то створення красивого і символічного арту на нігтях може слугувати своєрідною медитацією.



Символічний манікюр набирає популярності в соціальних мережах / Фото з інстаграму @rachel_nailedit​