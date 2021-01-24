Секрети корейського макіяжу: б'юті-поради

Південна Корея – один із найголовніших лідерів б'юті-трендів, як у макіяжі, так і в догляді за собою. Як створити легкий корейський макіяж і чому він такий трендовий – читайте в матеріалі.

Саме в Кореї вигадали кушони, ВВ-креми та тінти. У чому ж секрет ідеального і непомітного мейку, розповідає Maybelline.

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Особливості мейку в корейському стилі

Головний акцент у корейському макіяжі – це шкіра з ефектом "цок-цок", тобто ніжна, сяюча та свіжа – бездоганна.

Також мейк повинен бути максимально природній: рум'янець – легкий і натуральний, брови – майже прямі, а палітра – лаконічна, нюдова.

У чому секрет корейського макіяжу очей

Очі кореянок не люблять яскравих тіней, адже вони майже завжди "з'їдають" нависле повіко.

адже вони майже завжди "з'їдають" нависле повіко. Замість складних технік, дівчата використовують лаконічну чорну або коричневу стрілку. Кінчик стрілки короткий і дивиться вниз. Така стрілочка робить очі візуально більш округлими та розкритими.

Кольорову туш також використовують дуже рідко , а вії витягають щіточкою вгору.

, а вії витягають щіточкою вгору. Серед відтінків тіней найпопулярніший – це рожевий. Він дуже пасує для зелених очей.

Губи у корейському макіяжі