Секрети корейського макіяжу: б'юті-поради

Південна Корея – один із найголовніших лідерів б'юті-трендів, як у макіяжі, так і в догляді за собою. Як створити легкий корейський макіяж і чому він такий трендовий – читайте в матеріалі.
Саме в Кореї вигадали кушони, ВВ-креми та тінти. У чому ж секрет ідеального і непомітного мейку, розповідає Maybelline.
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Особливості мейку в корейському стилі
Головний акцент у корейському макіяжі – це шкіра з ефектом "цок-цок", тобто ніжна, сяюча та свіжа – бездоганна.
Також мейк повинен бути максимально природній: рум'янець – легкий і натуральний, брови – майже прямі, а палітра – лаконічна, нюдова.
У чому секрет корейського макіяжу очей
- Очі кореянок не люблять яскравих тіней, адже вони майже завжди "з'їдають" нависле повіко.
- Замість складних технік, дівчата використовують лаконічну чорну або коричневу стрілку. Кінчик стрілки короткий і дивиться вниз. Така стрілочка робить очі візуально більш округлими та розкритими.
- Кольорову туш також використовують дуже рідко, а вії витягають щіточкою вгору.
- Серед відтінків тіней найпопулярніший – це рожевий. Він дуже пасує для зелених очей.
Губи у корейському макіяжі
- Кореянки для макіяжу губ використовують у 99% випадках градієнт без чітких меж з ефектом "зацілованих" губ.
- Важлива особливість: у Кореї дуже популярні помади, блиски та тінти соковитих ягідних кольорів, які відмінно підкреслюють форму губ.
- Текстури використовують будь-які: від матових до глянцевих і напівпрозорих.