Аби мати ідеальну шкіру, знадобиться чимало часу та коштів для правильного догляду за нею. Проте за допомогою простої регулярної б’юті-звички можна полегшити цей процес. Тому вам варто дізнатися, яким цікавим і дієвим способом можна очищувати шкіру.

В індустрії краси з’явився новий тренд. Тепер шкіру обличчя можна очищувати за допомогою газованої води. Cosmopolitan розповів про корисну б’юті-звичку детальніше.

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Як мати ідеальну шкіру за допомогою однієї б’юті-звички

Для очищення шкіри можна використовувати різна засоби: міцелярну воду, просту воду, спеціальне молочко, лосьйон чи тонік. Нещодавно популярним стало вмивання обличчя газованою водою. Азіатські красуні стверджують, що саме такий метод допомагає їм досягти ефекту порцелянової шкіри. Вони додали таку звичку до своєї щоденної б’юті-рутини ще десятки років тому.

У матеріалі для New York Times відомий американський дерматолог Денді Енгельман зауважує, що газована вода сприяє розширенню кровоносних судин та артеріальних кінцівок капілярів. Ці властивості сприяють підвищенню кровообігу. Як наслідок, у шкіру надходить більше кисню та живильних речовин. Пізніше це призводить до ефективнішого відновлення дерми: клітини омолоджуються, обличчя отримує сяючий вигляд, а подразнення зі шкіри зникають.

Денді Енгельман додає, що такий спосіб вмивання обличчя також діє як пілінг: бульбашки видаляють залишки бруду зі шкіри, але не пошкоджують її так, як агресивний ексфоліант. Зокрема, газована вода внормовує кислотний баланс, а звичайна – провокує сухість. Натомість pH газованої води схожий на водневий показник шкіри людини.

Як вмиватися газованою водою

Візьміть глибоку ємність, налийте туди газованої води, занурте обличчя в рідину і потримайте там протягом 10-15 секунд. Якщо виникатимуть неприємні відчуття, то можна розбавити газовану воду звичайною. Не слід повторювати процедуру частіше, ніж 1-2 рази на тиждень. Дійте обережно. Якщо ви є власницею чутливого типу шкіри, то перед оригінальним способом очищення шкіри проконсультуйтеся з косметологом. Після вмивання промокніть обличчя ватними дисками.