Сексуальні хвилі Гейлі Бібер: модель показує, як повторити її фірмову укладку за 10 хвилин

24-річна американська модель і телезірка Гейлі Бібер завжди вражає шанувальників бездоганними б'юті-образами: ідеальні хвилі на волоссі, сяйлива шкіра, трендові акценти в макіяжі. Знаменита красуня вирішила поділитися способом створення легких пляжних локонів, які є її улюбленою укладкою.

Сексуальну зачіску від Гейлі Бібер може повторити кожна жінка за 10 хвилин. Укладка стане вдалим доповненням образу на побачення чи вечірку з особливою нагоди. Відома модель показала, як робить хвилі на своєму волоссі у відео, яке опублікувала на власному ютуб-каналі.

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Гейлі Бібер показала, як робити сексуальні хвилі на волоссі

На ютуб-каналі Гейлі Бібер з'явився туторіал зі створення легких пляжних локонів. Перевагою улюбленої укладки зірки є те, що вона має природний і звабливий вигляд водночас. Гейлі каже, що цю зачіску варто зробити на побачення, бо такий стиль особливо подобається чоловікам.

Якщо ви коли-небудь замислювалися, як Гейлі Бібер робить свої фірмові недбалі хвилі, то варто подивитися нове відео моделі. Адже вона продемонструвала покрокове створення улюбленої зачіски: насамперед Гейлі наносить на волосся термозахист, спрей для об'єму, потім – спрей для текстури, закріплює верхню частину волосся на маківці і починає накручувати пасмо за пасмом за допомогою спеціального термоприладу – Dyson Corrale Hair Straightener. Аби отримати легкі локони дружина Джастіна Бібера на кожній секції волосся повторює рухи справжньої хвилі.



Улюблена укладка Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Стильну укладку на прикладі Гейлі Бібер потрібно повторювати одразу після миття волосся, допоки воно м’яке і йому легко надати будь-якої форми. Секретним засобом, який допомагає зірковій красуні отримати бажані хвилі, є IGK Beach Club Texture Spray. Протягом процесу вона кілька разів наносить текстурувальний спрей. Продукт сприяє тому, щоб Гейлі могла контролювати прилад для накручування волосся, а пасма ставали густішими та більш об'ємними.

Коли модель закінчила накручувати локони по всій шевелюрі, то ще раз нанесла спрей для ефектної текстури і скористалася сухим шампунем. Останнім кроком у створенні фірмової укладки Гейлі Бібер є нанесення спрею для освітлення волосся.



Ідея зачіски на побачення / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Дивіться, як зробити легкі недбалі локони у стилі Гейлі Бібер: