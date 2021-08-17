Хвилясте і кучеряве волосся відрізняється від прямого. Насамперед структура кучерів є більш вразливою і пористою, бо волосяні лусочки не прилягають щільно одна до одної. Також кучерява шевелюра погано вбирає вологу, більш сприятлива до сухості та травмування. Тому важливо правильно доглядати за кучерями, щоб не пошкодити їх, не призвести до обтяження волосся, ламкості, втрати форми і пружності.

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5 помилок у догляді за кучерявим волоссям

Надмірне миття. Перевагою структури хвилястих пасм є те, що їх не потрібно дуже часто мити. Експерти радять кучерявим красуням мити голову не частіше 2 разів на тиждень.

Перевагою структури хвилястих пасм є те, що їх не потрібно дуже часто мити. Експерти радять кучерявим красуням мити голову не частіше 2 разів на тиждень. Використання сульфатних шампунів. Такі засоби здатні вимивати природний шар жиру, що спричиняє сухість кучерів. Тому намагайтеся використовувати не такі агресивні продукти для очищення волосся. Спробуйте шампуні без вмісту сульфатів або експериментуйте з ковошингом (метод, який передбачає миття голови за допомогою кондиціонерів, а не шампунів).



Правильний догляд за кучерявим волоссям / Фото з інстаграму Зендеї

Користування силіконовими кондиціонерами або повна відмова від кондиціонерів. Хвилястому волоссю потрібні кондиціонери. Адже вони пом’якшують волосини, полегшують розчісування, глибоко зволожують і живлять їх. А силікони обтяжують пасма. Саме через це локон згодом втрачає свою форму. Зокрема, силіконовий кондиціонер може змити лише сульфатний шампунь, тому, відмовляючись від другого, варто замінити й кондиціонер.

Хвилястому волоссю потрібні кондиціонери. Адже вони пом’якшують волосини, полегшують розчісування, глибоко зволожують і живлять їх. А силікони обтяжують пасма. Саме через це локон згодом втрачає свою форму. Зокрема, силіконовий кондиціонер може змити лише сульфатний шампунь, тому, відмовляючись від другого, варто замінити й кондиціонер. Неправильне сушіння феном. Якщо є така можливість, то дозвольте волоссю висихати природним шляхом, бо тоді кучері довше зберігатимуть належну форму і не будуть пухнастими. В іншому випадку використовуйте спеціальну насадку дифузор для фена і сушіть волосся холодним повітрям. Також не забувайте попередньо наносити на пасма стайлінг-крем.



Особливості догляду за кучерявим волоссям / Фото з інстаграму Ріти Ори