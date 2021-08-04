Нове слово у світі догляду: що таке твердий шампунь і як правильно його обрати

Beauty-індустрія не стоїть на місці й щоразу дивує своїми відкриттями та інноваціями. Твердий шампунь став тою новинкою, яка одразу полюбилась багатьом жінкам і дівчатам. Що це за косметичний засіб та як правильно обрати твердий шампунь, аби волосся мало розкішний вигляд – читайте далі.

З приходом нових технологій виробники косметичних і доглядових засобів мають зважати на такий важливий аспект у виробництві, як екологічність. Саме екоспрямованість твердого шампуню стала чи не головним секретом успіху цього продукту.

Цікаво Місячний календар стрижок на серпень 2021: сприятливі і несприятливі дні для зміни іміджу

Твердий шампунь часто можна сплутати із милом, однак він наділений зовсім іншими якостями, які зможуть зробити ваше волосся сяючим і здоровим.

Що таке твердий шампунь?

Твердий шампунь – це суміш ефірних олій і рослинних екстрактів. Основний мийний компонент такому засобі – кокосульфат натрію, отриманий з кокосового масла. Такий шампунь не містить консервантів й одна його одиниця може замінити пів літри рідкого засобу.

Багато виробників цих засобів стверджують, що за використання твердих шампунів волосся менше брудниться і довше залишається чистим, а також такий догляд легко брати із собою у дорогу чи далекі подорожі.



Твердий шампунь – що це таке / Фото Unsplash

Проте, користуючись твердим шампунем не потрібно забувати й про іншу доглядову косметику, як-от кондиціонери й маски, які зволожуватимуть ваше волосся й насичуватимуть його вітамінами.

Як правильно обрати сухий шампунь?

Перш ніж купувати твердий шампунь необхідно визначити свій тип волосся. Для волосся, що швидко жирніє підійде засіб із звіробоєм чи кропивою, для сухого у складі повинні бути такі зволожувальні елементи, як мигдальне чи кокосове молоко. Пошкодженому волоссю гарно зарадить іланг-іланг.



Твердий шампунь: як вибрати засіб / Фото Unsplash

Як зробити твердий шампунь власноруч

Якщо ви не дуже довіряєте магазинним косметичним продуктам, то не варто відмовлятись від ідеї придбання твердого шампуню, адже ви можете зробити його самотужки. Тоді ви точно знатимете його склад і зможете створити свій індивідуальний догляд.

Компоненти для твердого шампуню:

Мильна основа

Кокосульфат натрію

Д-пантенол

Протеїни пшениці

Кілька крапель ефірної олії за вашим вибором

Базова олійка



Як зробити твердий шампунь своїми руками / Фото Unsplash

Спосіб приготування твердого шампуню: