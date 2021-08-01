Навіть наводити красу слід правильно та у відповідний для цього день. Інколи візит до перукаря краще перенести, якщо ви не хочете нашкодити стану волосся і сприяти низці негативних ситуацій. Щоб волосся мало чудовий вигляд, було здоровим, легко вкладалося, а кінчики не сіклися, потрібно зважати на сприятливі та несприятливі дні у місячному календарі стрижок.

Читайте також: Мінікіски з 90-х: Гейлі Бібер показала наймоднішу зачіску цього літа – чарівні фото

Місячний календар стрижок на серпень 2021

Молодик – 8 серпня 2021 року о 16 годині 50 хвилин.

Повний Місяць – 22 серпня 2021 року о 15 годині 01 хвилину.

Зростаючий Місяць – з 9 по 21 серпня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 7 серпня та з 23 по 31 серпня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у серпні 2021:

1 серпня (неділя) – перший день цього літнього місяця не є сприятливим для кардинальних змін іміджу. Проте варто присвятити час вдосконаленню звичної зачіски, спробувати нову укладку.

2 серпня (понеділок) – слід пофарбувати волосся, а стрижку краще перенести на інший день, бо пасма дуже повільно відростатимуть.

3 серпня (вівторок) – спробуйте одну із трендових коротких стрижок: французький боб, маллет, шег чи навіть піксі.

4 серпня (середа) – сміливо експериментуйте як з довжиною, так і з кольором волосся. Б'юті-перевтілення сприятиме покращенню любовних стосунків.

5 серпня (четвер) – аби налагодити стосунки з начальством, спробуйте змінити щось у своєму зовнішньому вигляді. Наприклад, вкорочені передні пасма, які красиво обрамлятимуть обличчя, ідеально підійдуть.

6 серпня (п'ятниця) – наважтеся на неординарну стрижку. Після вкорочення довжини волосся у цей день воно відростатиме рівномірно і приємно вражатиме своїм станом.

7 серпня (субота) – перенесіть візит до перукаря на інший день, якщо не хочете зазнати фінансових неприємностей.

8 серпня (неділя) – домашні процедури для догляду за волоссям допоможуть відновити волосяну структуру, зволожать пасма і сприятимуть їхньому росту. Тому не нехтуйте домашніми оздоровчими процедурами для волосся.

9 серпня (понеділок) – трендовий чубчик завжди правильне рішення. Спробуйте сьогодні щось у французькому стилі, чубчик-шторку чи подовжений чубчик.

10 серпня (вівторок) – якщо вас турбують посічені кінчики, то позбудьтеся від них прямо зараз.



Поради для стрижки волосся в серпні / Фото Unsplash

11 серпня (середа) – робіть із волоссям все, що завгодно: підстригайте кінчики, змінюйте форму стрижки, закручуйте і фарбуйте локони. Проте не забудьте вчасно зупинитися.

12 серпня (четвер) – стрижка у цей день посилить інтуїцію, наповнить вас жіночою енергетикою та допоможе привернути увагу протилежної статі.

13 серпня (п'ятниця) – краще відмовитися від втілення будь-яких hair-мрій. Втрата хоча б мінімальною кількості волосся спричинить проблеми зі здоров'ям.

14 серпня (субота) – похід у салон краси подарує не лише неймовірне відображення у дзеркалі, але й підніме настрій та надасть мотивації.

15 серпня (неділя) – нова довжина волосся привабить у життя корисні знайомства та вигідні пропозиції.

16 серпня (понеділок) – заплануйте створення модної стрижки, але не робіть її сьогодні.

17 серпня (вівторок) – нейтральний день для стрижок у цей літній місяць.

18 серпня (середа) – після стрижки ваша доля кардинально зміниться: нове коло спілкування, довгоочікувані пропозиції, зміна способу життя.

19 серпня (четвер) – будь-який вид стрижки буде корисним для волосся. Ви здивуєтеся його зміцненню, гладкості і здоровому сяйву.

20 серпня (п'ятниця) – якщо вкоротити локони сьогодні, то вони дуже швидко відростатимуть, і стиль зачіски втратить свою першочергову форму.



Календар стрижок на серпень 2021 / Фото Unsplash

21 серпня (субота) – із неслухняним волоссям допоможе впоратися підрізання кінчиків.

22 серпня (неділя) – спробуйте самостійно зробити красиву зачіску. Це додасть вам натхнення. А от запис до перукаря краще скасувати.

23 серпня (понеділок) – астрологи переконані, що завдяки стрижці цього дня, ви зможете поліпшити своє фінансове становище.

24 серпня (вівторок) – рекомендується трішки підстригти кінчики, підстригати волосся більше, ніж на 5 сантиметрів не бажано.

25 серпня (середа) – будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до погіршення стосунків з близькими.

26 серпня (четвер) – наважуйтеся на зміни, якщо точно переконані у професійності свого майстра.

27 серпня (п'ятниця) – красива і модна стрижка захистить вас від злого ока та негативних наслідків від заздрощів оточуючих.

28 серпня (субота) – якщо ви не очікуєте поповнення в родині, то стрижка піде вам на користь.

29 серпня (неділя) – невдалий день для походу до перукаря. Ви можете бути розчаровані результатом.

30 серпня (понеділок) – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними і працьовитими.

31 серпня (вівторок) – зробіть собі вихідний, виспіться, смачно поснідайте і завершуйте день приємними б'юті-процедурами. Укладка чи стрижка будуть вдалим вибором.