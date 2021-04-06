Щоб бути красивою і стрункою, як Меган Маркл: 10 секретів від герцогині

Перед одруженням із принцом Гаррі Меган Маркл була популярною актрисою та знімалась в шоу "Форс-мажори". У той час майбутня герцогиня вела власний сайт про стиль життя, який назвала The Tig. Там вона ділилася власними секретами краси і здоров'я.
На своєму сайті Меган писала, як турбується про своє здоров'я, розповідала, які різноманітні вправи виконує для стрункої фігури та ділилася особливостями правильного харчування. Серед її порад можна виділити 10 найбільш дієвих.
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10 секретів краси і стрункості від Меган Маркл
- Зранку пийте склянку теплої води на голодний шлунок. Коли у 2018 році Меган знімалася в "Форс-мажорах", то вона розповіла для Delish, що починає день з гарячої води з лимоном, потім снідає вівсяними пластівцями з бананами і сиропом агави.
- Не відмовляйтеся насолоджуватися улюбленими стравами. Одного разу Меган Маркл дала інтерв'ю колишній першій леді Мішель Обамі для вересневого номера британського Vogue, у якому зізналася, що обожнює тако.
- Регулярні заняття фітнесом. Зірковий тренер Крейг МакНамі каже: "Фітнес безумовно стоїть у пріоритеті для Меган Маркл. Вона займається без жодних жалоб. Меган одразу береться за діло, і це їй дуже подобається".
- Носіть зі собою здоровий перекус. Із виданням Good Housekeeping герцогиня поділилася улюбленими закусками: "Хумус, морква – я дуже люблю їх, як і моя собака Богарт, як не дивно – зелений сік, мигдалеве молоко і пудинг з насінням чіа, який я роблю щотижня".
- Щодня робіть розтяжку. Меган Маркл любить йогу та не нехтує заняттями ще з часів коледжу.
- Підтримуйте хорошу поставу. Дружина принца Гаррі знає, що правильна постава – це важливо для здоров’я. Вона включає у свої тренування вправи на сідниці, спину, підколінні сухожилля, окрім того виконує комплекс навантажень на прес, косі м'язи живота, тазове дно.
- Піклуйтеся про свою шкіру. Меган Маркл регулярно користується засобом для відлущування омертвілих клітин шкіри – порошком рисового ферменту Tatcha. Також герцогиня віддає перевагу продуктам з лінійки для догляду за шкірою від Jan Marini.
- Займайтеся силовими тренуваннями. 3 – 4 рази на тиждень Меган виділяє 45 хвилин для силових навантажень, які допомагають їй сформувати красивий рельєф тіла. Тренер МакНемі створив для красуні спеціальну стратегію тренування: більше повторень (від 20 до 25) із невеликою вагою.
- Складіть індивідуальний ідеальний план харчування. У 2015 Меган Маркл розповіла, що її сніданок – це ванільний коктейль Clean Cleanse з чорницями або асаї зі свіжими ягодами і медом манука.
- Практикуйте медитації. Герцогиня спробувала ведичну медитацію. У Нью-Йоркському центрі медитації зазначають, що ведична медитація бере свій початок з Вед – давньої індійської системи знань, звідки прийшла йога, медитація і аюрведична медицина.