Щоб бути красивою і стрункою, як Меган Маркл: 10 секретів від герцогині

15:19

Перед одруженням із принцом Гаррі Меган Маркл була популярною актрисою та знімалась в шоу "Форс-мажори". У той час майбутня герцогиня вела власний сайт про стиль життя, який назвала The Tig. Там вона ділилася власними секретами краси і здоров'я.