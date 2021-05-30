Чтобы быть красивой и стройной, как Меган Маркл: 10 секретов от герцогини

Перед женитьбой с принцем Гарри Меган Маркл была популярной актрисой и снималась в шоу "Форс-мажоры". В то время будущая герцогиня вела собственный сайт о стиле жизни, который назвала The Tig. Там она делилась собственными секретами красоты и здоровья.
На своем сайте Меган писала, как заботится о своем здоровье, рассказывала, какие разнообразные упражнения выполняет для стройной фигуры и делилась особенностями правильного питания. Среди ее советов можно выделить 10 самых действенных.
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10 секретов красоты и стройности от Меган Маркл
- Утром пейте стакан теплой воды натощак. Когда в 2018 году Меган снималась в "Форс-мажорах", то она рассказала для Delish, что начинает день с горячей воды с лимоном, потом завтракает овсяными хлопьями с бананами и сиропом агавы.
- Не отказывайтесь наслаждаться любимыми блюдами. Однажды Меган Маркл дала интервью бывшей первой леди Мишель Обаме для сентябрьского номера британского Vogue, в котором призналась, что обожает тако.
- Регулярные занятия фитнесом. Звездный тренер Крейг Макнами говорит: "Фитнес безусловно стоит в приоритете для Меган Маркл. Она занимается без жалоб. Меган сразу берется за дело, и это ей очень нравится".
- Носите с собой здоровый перекус. С изданием Good Housekeeping герцогиня поделилась любимыми закусками: "Хумус, морковь – я очень люблю их, как и моя собака Богарт, как ни странно – зеленый сок, миндальное молоко и пудинг с семенами чиа, который я делаю каждую неделю".
- Ежедневно делайте растяжку. Меган Маркл любит йогу и не пренебрегает занятиями еще со времен колледжа.
- Поддерживайте хорошую осанку. Жена принца Гарри знает, что правильная осанка – это важно для здоровья. Она включает в свои тренировки упражнения на ягодицы, спину, подколенные сухожилия, кроме того выполняет комплекс нагрузок на пресс, косые мышцы живота, тазовое дно.
- Заботьтесь о своей коже. Меган Маркл регулярно пользуется средством для отшелушивания омертвевших клеток кожи – порошком рисового фермента Tatcha. Также герцогиня отдает предпочтение продуктам из линейки для ухода за кожей от Jan Marini.
- Занимайтесь силовыми тренировками. 3 – 4 раза в неделю Меган выделяет 45 минут для силовых нагрузок, которые помогают ей сформировать красивый рельеф тела. Тренер МакНеми создал для красавицы специальную стратегию тренировки: больше повторений (от 20 до 25) с небольшим весом.
- Составьте индивидуальный идеальный план питания. В 2015 году Меган Маркл рассказала, что ее завтрак – это ванильный коктейль Clean Cleanse с черникой или асаи со свежими ягодами и медом манука.
- Практикуйте медитации. Герцогиня попробывала ведическую медитацию. В Нью-Йоркском центре медитации отмечают, что ведическая медитация берет свое начало из Вед – древней индийской системы знаний, откуда пришла йога, медитация и аюрведическая медицина.