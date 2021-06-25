Маски для обличчя, приготовані в домашніх умовах, є особливо корисними, адже ви самостійно можете переконатися, що вони складаються лише з натуральних інгредієнтів. Власницям жирного типу шкіри потрібен більш ретельний догляд.

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Натуральні маски для жирної шкіри обличчя

Маска для звуження пор

Що вам знадобиться?

1 яйце;

сік 1/4 лимона.

Білок яйця потрібно збити, потім додайте до нього кілько ложок лимонного соку, якщо у вас немає алергії на продукт. Отриману суміш слід розділити на 2 частини. Спочатку нанесіть на очищену шкіру обличчя першу частину, а коли вона підсохне, то накладіть те, що залишилося. Через 15 хвилин змийте залишки маски прохолодною водою. Після процедури застосуйте легкий зволожувальний крем для обличчя. Якщо у вас комбінована шкіра, то наносіть білкову маску лише на Т-зону.

Очищувальна маска для жирної шкіри обличчя

Що вам знадобиться?

1 білок сирого яйця;

8 – 10 крапель олії чайного дерева;

1 чайна ложка меду;

жменька вівсяних пластівців.

Всі інгредієнти потрібно розмішати до однорідної консистенції. Накладіть масу на обличчя і залиште на 15 хвилин, а потім видаліть залишки прохолодною водою. За допомогою процедури можна підсушити жирну шкіру.

Живильна маска для жирної шкіри

Що вам знадобиться?

1 – 2 абрикоси;

1 столова ложка молока.

Подрібніть абрикоси в блендері або дрібно наріжте. Додайте до фрукта молоко. Маску нанесіть на обличчя і змийте прохолодною водою через 10 хвилин.

Маска, щоб підсушити жирну шкіру

Що вам знадобиться?

1 столова ложка сухих дріжджів;

1 столова ложка кефіру;

1 столова ложка лимонного соку.

Ретельно перемішайте інгредієнти. Розподіліть маску по обличчі. Через 25 хвилин змийте залишки водою і нанесіть зволожувальний крем.

Маска проти жирного блиску

Що вам знадобиться?

1 чайна ложка блакитної глини;

чиста вода кімнатної температури.

Глину потрібно розмішати з водою так, щоб утворилася однорідна маса. Розмастіть суміш по обличчі і шиї та залиште на 20 – 25 хвилин, а потім змийте. Повторювати процедуру можна 2 рази на тиждень, чергуючи білу і блакитну глину. Маска допоможе почистити закупорені пори, позбутися від жирного блиску і підсушити прищі.