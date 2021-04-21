Щоб підтягнути фігуру і позбутися від целюліту: який вид масажу для схуднення вибрати

Джерело:Новое время
Залежно від індивідуальних потреб кожної людини, потрібно вибирати правильний вид масажу. Масаж є ефективним додатковим інструментом для боротьби зі зайвою вагою, целюлітом, чудово допомагає корегувати фігуру, і це ще не всі переваги процедури. Тому інформація про різні види масажу для схуднення буде корисною.
Влітку багатьом хочеться продемонструвати красиві підтягнуті форми. Якщо поєднувати збалансоване харчування та фізичну активність з регулярним масажем, то цілком можна привести своє тіло в тонус і схуднути до літа.
Справді цікаво: Рецепт здорового і красивого тіла від моделі Вероніки Дідусенко
Такий вид процедури вважають традиційним. Його проводить масажист або мануальний терапевт за допомогою рук. Після консультації спеціаліст самостійно вибирає інтенсивність, силу і темп дій, зважаючи на ваші індивідуальні потреби. Масаж призначений позбавляти від жирових відкладень і застійних явищ підшкірні ділянки тіла.
Переваги ручного масажу:
Недоліки ручного масажу:
Щоб провести вакуумно-роликовий масаж, потрібен спеціальний ролер або банки. Таким чином можна ефективно позбутися від локальних жирових відкладень. Завдяки тому, що вакуум подрібнює жир, а ролики чудово масажують шкіру, то результат можна помітити вже після першої процедури.
Переваги вакуумно-роликового масажу:
Недоліки вакуумно-роликового масажу:
Спеціальний апарат та різні насадки, які використовують для проведення LPG-масажу, утворюють механічну дію на підшкірно-жирову клітковину. Під час сеансу 1 ролер утримує шкірну складку, а інший рівномірно розгладжує її в різних напрямах. Маніпуляцію виконують зі швидкістю від 4 до 16 разів на секунду при безперервній подачі вакууму. Пристрій LPG працює навіть з тими ділянками на тілі, які важко корегувати дієтами і фізичними навантаженнями.
Переваги LPG-масажу:
Недоліки LPG-масажу:
Такий масаж потрібен тим, кому потрібно позбутися від набряків і целюліту, вивести токсини з організму. У ході сеансу здійснюється вплив на лімфоток, що покращує стан шкіри, судин, сприяє загальному оздоровленню організму. Однією із властивостей лімфодренажного масажу є виведення зайвої рідини з організму. Таким чином після процедури можна отримати вражаючий візуальний ефект схуднення.
Переваги лімфодренажного масажу:
Недоліки лімфодренажного масажу:
Процедуру проводять за допомогою водних струменів, які взаємодіють з тілом. Їхню температуру та інтенсивність корегують. Гідромасаж можуть робити струменем води на відстані 3 метрів (душ Шарко) або у гідромасажній ванні. Даний вид масажу бореться зі жировими відкладеннями, підвищує тонус м'язів, нормалізує мікроциркуляцію крові у тканинах, а саму кров насичує киснем.
Переваги гідромасажу:
Недоліки гідромасажу: