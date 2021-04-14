Українська фотографиня та експертка модельного реаліті на "Новому каналі" Соня Плакидюк не припиняє дивувати шанувальників красивими формами та ідеальним станом тіла. У зірки є топ-5 улюблених б'юті-процедур, які допомагають їй зберігати красу. Читайте про них детальніше – у нашому матеріалі.

Соня Плакидюк намагається підтримувати своє тіло у тонусі, шкіру підтягнутою, бореться з целюлітом та вміє уникати появи набряків. Красуня зазначила, що для цього мало лише занять спортом і регулярного масажу.

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"Був період, коли я не могла їсти нічого, поки не зважу і не порахую калорії – а там і до розладу харчової поведінки було рукою подати, – каже фотографиня. – Зараз же мої прекрасні форми майже не їдять після 17:00 і носять себе на масажно-обгортальні процедури".

Улюблені б'юті-процедури Соні Плакидюк

"Старвак". Це процедура, яка передбачає проведення ефективного апаратного масажу. Соня розповіла, що його прообразами є традиційний масаж банками і класичний ручний. Експерти в індустрії краси змогли поєднати 2 види масажу в 1 процедурі, аби отримати кращий результат. "На шкіру пацієнта здійснюється вакуумний вплив спеціальними насадками. Завдяки цьому всередині тканин поліпшується обмін речовин", – детальніше описує "Старвак" зіркова фотографиня.

Це процедура, яка передбачає проведення ефективного апаратного масажу. Соня розповіла, що його прообразами є традиційний масаж банками і класичний ручний. Експерти в індустрії краси змогли поєднати 2 види масажу в 1 процедурі, аби отримати кращий результат. "На шкіру пацієнта здійснюється вакуумний вплив спеціальними насадками. Завдяки цьому всередині тканин поліпшується обмін речовин", – детальніше описує "Старвак" зіркова фотографиня. Ручний масаж.

Медовий масаж.

Віскі-обгортання. Експертка модельного реаліті-шоу називає б'юті-процедуру однією зі своїх улюблених. Таке обгортання полягає у багатошаровій оздоровчо-косметичній процедурі, у процесі якої на тіло наносять різні препарати, відповідно до локальних проблем: розтяжки, варикозне розширення вен та інші. Важливо дотримуватися послідовності етапів. Адже спочатку на тіло пацієнта фахівець повинен нанести спеціальну олію та покласти вологий бандаж, просочений лікувальним лосьйоном, а потім обгорнути його плівкою і ковдрою та залишити на 1 – 1,5 годин. Таким чином Соні Плакидюк вдається не лише підтягнути шкіру і зменшити розтяжки, а й стабілізувати гормональне тло.