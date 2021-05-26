Щоб сподобалось вчителям і вам: манікюр на останній дзвоник 2021 – стильні ідеї

17:14

Навіть в умовах пандемії відмовлятися від модного манікюру на останній дзвоник не варто. Адже це подія, образ для якої повинен бути довершеним – від підборів до покриття на кінчиках нігтів. Проте стиль такого манікюру повинен бути особливим. Важливо поєднати модні тенденції і не переступити межу доречності.