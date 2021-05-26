Чтобы понравилось учителям и вам: маникюр на последний звонок 2021 – стильные идеи

17:14

Даже в условиях пандемии отказываться от модного маникюра на последний звонок не стоит. Ведь это событие, образ для которого должен быть совершенным – от каблуков до покрытия на кончиках ногтей. Однако стиль такого маникюра должен быть особенным. Важно совместить модные тенденции и не переступить черту уместности.