Швидко вкладати і мінімально треба доглядати: модні літні стрижки, які збережуть ваш час

У літній зачісці важливо, щоб вона була не лише модною, але й не вимагала багато вашого часу на догляд і вкладання. Тому варто звернути увагу на універсальні варіанти. Наприклад, чубчик-шторка, рвані кінці, багатошарова стрижка – стилі, які підходять будь-якій формі обличчя та красиво освіжать ваш імідж у спекотну пору року.

За допомогою стрижки можна модно та ефектно змінити свій зовнішній вигляд, не витрачаючи на це багато часу і без ризику кардинального перевтілення, яке у результаті може вам не сподобатися. Якщо ви не готові виходити із зони комфорту, то вам знадобляться стрижки, догляд за якими потребує мінімальних витрат.

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Якщо ви готові до серйозніших експериментів, але не хочете позбуватися від всього пошкодженого волосся, то вам підійде французький боб – каре довжиною до підборіддя. Натомість асиметричний боб буде правильним вибором, якщо вашому образу потрібна ефектна родзинка. Прихильницям універсального стилю до вподоби буде модний чубчик-шторка, який слід ділити на 2 боки, аби він вдало обрамляв обличчя і підкреслював його переваги.

Не менш стильними, легкими і привабливими ідеями для стрижки будуть рвані кінці, французький шег, коротке каре. Надихайтеся зірковими прикладами та пробуйте різні техніки вкладання волосся.

Модні літні стрижки, догляд за якими вимагає мінімальних витрат в часі

Французький боб

Чубчик-шторка

Асиметричний боб

Коротке каре

Рвані кінці

Французький шег