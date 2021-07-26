Бохо-кіски стали модними завдяки тіктоку. Тренд вподобали також світові знаменитості. Гейлі Бібер показала стильну зачіску у власній інтерпретації. У трендовому образі модниця попрямувала на концерт свого чоловіка Джастіна Бібера.

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Косички Гейлі Бібер – наймодніша зачіска літа 2021

Кожен літній сезон дивує оновленими або абсолютно неочікуваними тенденціями. Таким чином в моду повернулися бохо-косички, які були хітом епохи 60-х. Зачіска є особливо актуальною для літа, зокрема її легко повторити своїми руками.

Hair-стилістка Аманда Лі створила мінікіски для Гейлі Бібер. Зіркова майстриня доповнила кіски, які ефектно обрамляли обличчя, каліфорнійськими скуйовдженими локонами. Така укладка повинна зберігати легкий недбалий стиль, адже її особливість є відсутність точності.

Повторюючи зачіску самостійно, стоячи біля дзеркала вдома, подбайте, аби кучері та коси мали натуральний і розслаблений вигляд. Таким чином ви не лише стильно доповните образ, але й підкреслите текстуру свого волосся.

Свій look дружина Джастіна Бібера довершила за допомогою легкої блузи з пишними плечима і контрастним бантом. Гейлі довірила свій мейк-ап візажистці Мері Філліпс. Майстриня макіяжу зачесали брови дівчини вгору, повіки покрила бронзово-рожевими тінями, а на шкірі створила ніжний ефект сяйливості.

Заплетені кіски біля лиця влітку 2021 вибирає не лише Гейлі Бібер. Раніше з такою зачіскою можна було побачити Марго Роббі, сестер Кендалл і Кайлі Дженнер, Беллу і Джіджі Хадід, К’яру Ферраньї, Ельзу Госк та інших.