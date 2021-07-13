Сивина в тренді: 5 селебріті, які змінюють індустрію краси своїм прикладом

Голлівудські знаменитості та інші селебріті створюють нові тренди в індустрії краси. Останнім часом особливої популярності набирає тенденція сивого волосся. Зірки не соромляться сивини, а пишаються нею та роблять модною.

Відомі та успішні жінки переконані, що сріблясті пасма не повинні асоціюватися зі старінням. Тому вони дедалі частіше з'являються на публіці зі своїм натуральним волоссям або навмисно фарбують його в сірі відтінки. Таким чином зіркові красуні подають чудовий приклад іншим жінкам.

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Сивина це модно: 5 зіркових прикладів

Сара Джессіка Паркер

Її вважають головною модницею Голлівуду, яка може раптово змінити імідж, бути брюнеткою, шатенкою і білявкою. Проте тепер зірка популярного серіалу "Секс і місто" часто демонструє публіці свої сиві пасма і пишається своїм зовнішнім виглядом.

Енді Макдавелл

Зірку фільму "День бабака" не так часто можна побачити на світських вечірках. Проте під час свого останнього виходу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю вона доповнила свій образ зі сріблястою сукнею розкішною укладкою. Акторка показала натуральну сивину, обрала легкі кучері та ефектний об'єм. Зірка відмовилася від фарбування волосся.

Александра Грант

Кохана актора Кіану Рівза, 48-річна американська художниця та просто красуня, Александра Грант віддає перевагу сивині. Жінка вражає шанувальників модними укладками на сріблястих пасмах. Цікаво те, що зірка саме фарбує волосся у сивий колір, адже іноді вона змінює відтінок.

Даян Кітон

Даян Кітон – креативна, неординарна і стильна акторка Голлівуду, яка створила свій неповторний імідж: костюми зі штанами, капелюхи, стрижка каре. При цьому зірка вирішила не зафарбовувати перші сиві пасма. Такий відтінок волосся додає стилю Даян ще більш особливого шарму.

Меріл Стріп

Акторка раніше була запальною білявкою, але навіть сивина не зробила її зовнішність менш ефектною. Вперше гармонійним виглядом сивини з красою Меріл Стріп глядачі захопилися у фільмі "Диявол носить Prada". Згодом знаменитість вирішила зробити сріблясті пасма родзинкою свого стилю, тому дотепер вона не зафарбовує коріння.