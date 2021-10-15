Власницям рідкого волосся не варто фарбуватися тон в тон. Проте прихильницям нескладних технік фарбування волосся підійдуть темні відтінки: багаті шоколадні, каштанові, кофейні. Перелічені варіанти матимуть більш пишний і об'ємний вигляд на вашій шевелюрі.

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Також проблему негустого волосся може вирішити балаяж. Тут важливо чергувати 2 – 3 тони: темні і світлі пасма м'яко переходять одні в одних. Іншою чудовою ідеєю є брондування. Колористи радять затемнити частково пасма на маківці, аби створити ілюзію візуального об'єму біля коренів.

Surf blond підійде тим, хто давно прагне стати білявкою, але "total блонд" не личить їхньому типу зовнішності. Дана техніка фарбування передбачає вибіркове відділення тонких пасм і їхнє висвітлення. У результаті ви отримаєте більш густі та натуральні пасма.

Нагадаємо, що у 2021 слід забути про класичне мелірування, а от каліфорнійське – те, що треба. Цей різновид мелірування відрізняється від звичайного тим, що майстер підбирає кілька різних відтінків, які плавно чергуються у загальній масі волосся. У цьому випадку можна використовувати контрастні відтінки.

5 варіантів фарбування, які нададуть волоссю об'єму



Селена Гомес показує темний відтінок волосся / Фото з інстаграму @hungvanngo



Приклад балаяжу для густини шевелюри / Фото з інстаграму @hair_style_trends



Брондування волосся / Фото з інстаграму @antoniofelipes



Surf blond на пасмах Жизель Бюндхен / Фото з інстаграму @hungvanngo