Губи, як у качки, – Слава Камінська зробила кілька уколів краси і показала процес на відео

Українська співачка, 36-річна Слава Камінська не приховує, що вдається до ін'єкцій краси, аби зберегти молодість та привабливий зовнішній вигляд. Цього разу зірка поділилася в інстаграм-сторіз перебігом б'юті-процесу. Вона показала, як підколола губи і чоло.

Слава регулярно робить уколи краси, щоб її губи не втрачали об'єму, а на обличчі не з'являлися зморшки й інші ознаки старіння. Жінка настільки відверта зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї 1 мільйон, що детально показала на відео, як її косметолог проводить процедуру: вводить філери у шкірні тканини.

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Слава Камінська показала, як їй робили уколи краси

Ексучасниці жіночого попгурту "НеАнгели" 16 липня 2021 року виповниться 37 років. Напередодні свого дня народження вокалістка завітала до свого косметолога у клініку пластичної хірургії, щоб скорегувати контур губ і вколоти ботокс у чоло. Під час процесу зірка ділилася емоційними короткими роликами на своїй інстаграм-сторінці.



Слава Камінська підкорегувала форму губ / Фото з інстаграму артистки

На кадрах можна побачити, як Славу готують до б’юті-процедури (відео зі знеболювальним кремом на губах) і безпосередньо роблять ін'єкції. Інфлуенсерка не приховувала, що процес не є одним із приємних. Проте вона переконана, що краса вимагає жертв. При цьому відома красуня змогла пожартувати на відео. Виконавиця сказала: "Будуть губи, як у качки". А на інших роликах, де їй вводили препарат, Слава Камінська змружилася, але запевнила, що їй не боляче.



Підготовка до корегування губ / Фото з інстаграму Слави Камінської



Особливості б'юті-процедури / Фото з інстаграму Слави Камінської



Слава Камінська та ін'єкції краси / Фото з інстаграму артистки



Слава Камінська прибрала зморшки / Фото з інстаграму артистки

Згодом після процедури Слава Камінська продовжила знімати сторіз та ділитися з підписниками в інстаграмі подіями зі свого життя.

Нагадаємо: минулого року співачка зізналася, що їй зробили ліпосакцію. Про процедуру Слава написала на своїй інстаграм-сторінці, але деталями не поділилася. Проте Камінська зазначила, що жир повернули назад в її тіло, але у ті ділянки, яким це було потрібно.