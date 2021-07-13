Виконавиця зробила несподіваний "апгрейд" своєї зовнішності, збільшивши губи. Руслана Лижичко звернулася до українського спеціаліста, пацієнтами якого є селебріті – від політиків до артистів.

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Руслана Лижичко збільшила губи

У свої 48 років Руслана є екодружною, вона сміливо показує своє обличчя без макіяжу, не зафарбовує сивих коренів та рідко користується сценічним гримом. Проте вона захотіла збільшити собі губи. Співачка завітала до однієї з клінік, де пластичний хірург вколов їй не більше 0, 5 мілілітрів філеру українського бренда. Саме у цьому лікар запевнив журналістів програми. Він додав: "Обєм мінімальний. Форму ми просто підкреслили, її губи. Просто зробили її свіжішою в цій області і все".

Я змучена і я розумію, що моє обличчя потребує регенерації,

– так прокоментувала свою ін'єкцію краси Руслана Лижичко.

Хірург, який вколов гіалуронову кислоту в губи артистки, пояснив, що у бажанні Руслани збільшити губи немає нічого суперечливого її переконанням. Адже він не змінив кардинально зовнішність зірки.

Після процедури в Руслани деякий час тримався набряк, але потім зійшов. Співачка залишилася задоволеною результатом. Вона підсумувала: "Бачите красу, і не бачите корекції".



Процес збільшення губ ін'єкційним методом / Фото з інстаграму Руслани



Як українській співачці кололи губи / Фото з інстаграму Руслани



Результат після процедури / Скріншот програми "Викриття" з ютубу