Пандемія коронавірусу трохи змінила наше ставлення до макіяжу, а тим більше до макіяжу губ. Адже саме ця частина обличчя повністю прикривалась маскою. Та хоч предмети захисту досі є невіддільною частиною повсякденного життя, слід бути у курсі головних трендів на кольори помад у 2022 році.

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Наймодніші відтінки помад у 2022

Незвичний рожевий

Такий колір точно стане акцентом у макіяжі, а також зробить його більш яскравим. Ніжність та жіночність – запорука вдалого макіяжу губ.



Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics

Блискучий натуральний

Помада з шиммером чи блискітками буде одною з найбільш стильних цього року. Нюдові відтінки залишатимуться у тренді, а золотавий блиск додасть губам об'єму та гламуру.

Класичний червоний

У косметичці кожної дівчини повинна лежати класична червона помада комфортного для неї відтінку. Цього року її вже випробувала на собі Ріанна.



Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Ріанни

Екстравагантний коричневий

Шоколадний відтінок був шалено популярним у 90-х роках. Та зараз він знову повертається у моду.



Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

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Яскравий помаранчевий

З таким відтінком помади варто бути обережним, адже він може не підійти під певний колір шкіри чи очей, а також підкреслити жовтизну зубів. Та той оранжевий, що пасуватиме вам, точно стане родзинкою образу.



Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Селени Гомес

Насичений природний

Натуральний колір губ так само є класикою. Та щоб підсилити ефект, можна використовувати спеціальну помаду, яка має легкий напівпрозорий відтінок, поступово з'являється на губах і підсилює природний колір.



Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі