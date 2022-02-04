Стануть вашими фаворитами: наймодніші відтінки помад у 2022
Джерело:Cosmopolitan
Макіяж губ завжди відіграватиме майже головну роль у б'юті-сфері. Демонструємо, які кольори помад займатимуть чільні місця у трендах 2022 року.
Пандемія коронавірусу трохи змінила наше ставлення до макіяжу, а тим більше до макіяжу губ. Адже саме ця частина обличчя повністю прикривалась маскою. Та хоч предмети захисту досі є невіддільною частиною повсякденного життя, слід бути у курсі головних трендів на кольори помад у 2022 році.
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Наймодніші відтінки помад у 2022
Незвичний рожевий
Такий колір точно стане акцентом у макіяжі, а також зробить його більш яскравим. Ніжність та жіночність – запорука вдалого макіяжу губ.
Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics
Блискучий натуральний
Помада з шиммером чи блискітками буде одною з найбільш стильних цього року. Нюдові відтінки залишатимуться у тренді, а золотавий блиск додасть губам об'єму та гламуру.
Класичний червоний
У косметичці кожної дівчини повинна лежати класична червона помада комфортного для неї відтінку. Цього року її вже випробувала на собі Ріанна.
Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Ріанни
Екстравагантний коричневий
Шоколадний відтінок був шалено популярним у 90-х роках. Та зараз він знову повертається у моду.
Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес
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Яскравий помаранчевий
З таким відтінком помади варто бути обережним, адже він може не підійти під певний колір шкіри чи очей, а також підкреслити жовтизну зубів. Та той оранжевий, що пасуватиме вам, точно стане родзинкою образу.
Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Селени Гомес
Насичений природний
Натуральний колір губ так само є класикою. Та щоб підсилити ефект, можна використовувати спеціальну помаду, яка має легкий напівпрозорий відтінок, поступово з'являється на губах і підсилює природний колір.
Трендові кольори помад 2022 / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі