Станут вашими фаворитами: самые модные оттенки помад в 2022 году

Макияж губ почти всегда играет главную роль в бьюти-сфере. Демонстрируем, какие цвета помад будут в трендах в 2022 году.

Пандемия коронавируса немного изменила наше отношение к макияжу, а тем более к макияжу губ. Ведь эта часть лица полностью прикрыта маской. Хотя средства защиты до сих пор неотъемлемая часть повседневной жизни, следует быть в курсе главных трендов на цвета помад в 2022 году.

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Самые модные оттенки помад в 2022 году

Необычный розовый

Такой цвет точно станет акцентом в макияже, а также сделает его ярче. Нежность и женственность – залог удачного макияжа губ.



Трендовые цвета помад 2022 / Фото из инстаграма Kylie Cosmetics

Блестящий натуральный

Помада с шиммером или блестками будет одной из самых стильных в этом году. Нюдовые оттенки будут оставаться в тренде, а золотистый блеск придаст губам объем и гламур.

Классический красный

В косметичке каждой девочки должна лежать классическая красная помада комфортного для нее оттенка. В этом году ее уже опробовала на себе Рианна.

Трендовые цвета помад 2022 / Фото из инстаграма Рианны

Экстравагантный коричневый

Шоколадный оттенок был безумно популярен в 90-х годах. Но сейчас он снова возвращается в моду.

Трендовые цвета помад 2022 / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

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Яркий оранжевый

С таким оттенком помады следует быть осторожным, ведь он может не подойти под определенный цвет кожи или глаз, а также подчеркнуть желтизну зубов. Но тот оранжевый, который подойдет вам, точно станет изюминкой образа.

Трендовые цвета помад 2022 / Фото из инстаграма Селены Гомес

Насыщенный натуральный

Натуральный цвет губ тоже классика. Чтобы усилить эффект, можно использовать специальную помаду, которая имеет легкий полупрозрачный оттенок, постепенно проявляется на губах и усиливает естественный цвет.

Трендовые цвета помад 2022 / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли