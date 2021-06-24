Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур вразила кардинальною зміною іміджу: ефектні фото

32-річна американська акторка, старша донька акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Румер Вілліс здивувала шанувальників кардинальною зміною кольору волосся на рудий. Раніше жінка вражала своїми розкішними чорними і довгими локонами, як у її матері. Проте влітку 2021 зірка наважилася на ефектне б’юті-перевтілення.

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 1 мільйон підписників, Румер опублікувала селфі, на якому позувала з новим кольором шевелюри. Користувачі соцмережі позитивно оцінили новий імідж акторки.

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Румер Вілліс пофарбувала волосся в рудий колір

На знімку нову зачіску Румер доповнила коричнева сукня з глибоким декольте. Зокрема, відома красуня згадала у дописі майстрів, які допомогли їй перевтілитися із брюнетки в руду. Чарівний колір волосся акторки отримало завдяки колористці Амбер Майнард Болт, а над стрижкою працював зірковий hair-стиліст Адір Абергел.

Публікація старшої доньки відомих батьків зібрала понад 33 тисячі вподобань та більше 600 коментарів. Фоловери були в захваті від оновлення іміджу Румер Вілліс. Вони почали активно коментувати її нову зачіску.

Реакція шанувальників

"Рудий – гарячий";

"Ти знаєш, я люблю це";

"Дуже гарно";

"Красива";

"Я також захотіла пофарбуватися в рудий. Ти виглядаєш неймовірно";

"Любов";

"Тобі дуже личить";

"Неймовірно, як і завжди";

"Рудоволоса бестія".

Як виглядала Румер Вілліс з чорним волоссям

Що відомо про Румер Вілліс