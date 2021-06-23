Сінді Кроуфорд опублікувала на своїй інстаграм-сторінці нове фото, за допомогою якого презентувала б'юті-новинки свого косметичного бренда Meaningful Beauty. Тепер модель також створюватиме косметику для волосся. Проте фани знаменитості також звернули увагу на її розкішне волосся і красу, яка здається вічною.

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Сінді Кроуфорд вразила красою на нових фото

55-річна відома красуня у своїй публікації заявила, що давно мріяла створити косметику для краси і здоров'я волосся. Також Сінді додала, що нові б'юті-продукти матимуть антиейдж властивості.

Я неймовірно щаслива нарешті представити лінію для волосся свого бренду Meaningful Beauty. Ми завжди говоримо про те, що наша шкіра старіє, але ми рідко говоримо про те, що наше волосся теж старіє. Моє волосся сильно змінилося з роками, особливо після того, як я народила своїх дітей. Тому я хотіла створити лінію, яка підніме питання про важливість догляду за волоссям,

– розповіла в дописі Сінді Кроуфорд.

На нових фото для реклами нової продукції від косметичного бренда Meaningful Beauty Сінді з'явилася з об'ємною укладкою: підкручені пасма і великі локони. Щодо макіяжу, то зірка обрала легкий сяйливий стиль в нейтральних тонах. Таким чином модель ще візуально позбулася кількох років.

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