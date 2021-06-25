Стильний і яскравий: 10 ідей для літнього педикюру

12:28

Коли влітку море і відпочинок особливо приваблюють, то слід подбати про красивий вигляд своїх ніжок. Адже саме тоді вдалий момент, щоб продемонструвати стильний педикюр у відкритому взутті. Проте варто вибрати правильний колір лаку і дизайн, аби він гармоніював з вашим тоном шкіри й образом загалом. Тому вам у нагоді стане добірка модних та універсальних ідей для літнього педикюру.