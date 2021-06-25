Стильний і яскравий: 10 ідей для літнього педикюру

25 червня 2021 , 12:28
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Джерело:

24 канал

Коли влітку море і відпочинок особливо приваблюють, то слід подбати про красивий вигляд своїх ніжок. Адже саме тоді вдалий момент, щоб продемонструвати стильний педикюр у відкритому взутті. Проте варто вибрати правильний колір лаку і дизайн, аби він гармоніював з вашим тоном шкіри й образом загалом. Тому вам у нагоді стане добірка модних та універсальних ідей для літнього педикюру.

Нейл-арт може прикрашати не лише руки, але й ноги. На відпочинок більше доречно буде покрити нігті на пальцях ніг яскравим кольором, який підкреслюватиме вашу засмагу, а на кожен день підійдуть монохромні варіанти педикюру. Але завжди можна відійти від звичної палітри і спробувати інші милі, вишукані чи грайливі ідеї. Головним трендом у літньому педикюрі буде виділення великих пальців лаком іншого кольору.

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Автор: Лідія Цюпера