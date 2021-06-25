Стильный и яркий: 10 идей для летнего педикюра

12:28

Когда летом море и отдых особенно привлекают, то следует позаботиться о красивом виде своих ножек. Ведь именно тогда удачный момент, чтобы продемонстрировать стильный педикюр в открытой обуви. Однако стоит выбрать правильный цвет лака и дизайн, чтобы он гармонировал с вашим тоном кожи и образом в целом. Поэтому вам пригодится подборка модных и универсальных идей для летнего педикюра.