Стильный и яркий: 10 идей для летнего педикюра
Источник:24 канал
Когда летом море и отдых особенно привлекают, то следует позаботиться о красивом виде своих ножек. Ведь именно тогда удачный момент, чтобы продемонстрировать стильный педикюр в открытой обуви. Однако стоит выбрать правильный цвет лака и дизайн, чтобы он гармонировал с вашим тоном кожи и образом в целом. Поэтому вам пригодится подборка модных и универсальных идей для летнего педикюра.
Нейл-арт может украшать не только руки, но и ноги. На отдых более уместно будет покрыть ногти на пальцах ног ярким цветом, который будет подчеркивать ваш загар, а на каждый день подойдут монохромные варианты педикюра. Но всегда можно отойти от привычной палитры и попробовать другие милые, изысканные или игривые идеи. Главным трендом в летнем педикюре будет выделение больших пальцев лаком другого цвета.
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