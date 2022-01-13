Стрижки й укладки з чубчиком: наймодніші зіркові приклади

Чубчики не втрачають своєї актуальності в 2022. Тому стрижки й укладки з цим акцентом будуть особливо затребуваними в цьому сезоні. Надихнутися можна зірковими прикладами.

Перевага чубчиків у тому, що кожна жінка може вибрати стиль, який личитиме їй найбільше: рваний, подовжений, прямий, "шторка", французький та інші. Також чудовим джерелом натхнення для оновлення іміджу можуть слугувати зіркові приклади.

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Елізабет Олсен, Дакота Джонсон, Марго Роббі і не тільки свого часу зробили ставку на користь чубчика та не помилилися. Їхні стрижки є модними. Тому вибирайте варіант, який вам найбільше до вподобати, підходить до текстури і довжини волосся.

Зірковий приклад: намодніші зачіски з чубчиком



Подовжений чубчик із меліруванням від Геллі Беррі / Фото Getty Images



Густий скошений чубчик від Дакоти Джонсон / Фото Getty Images



Довгий прямий чубчик, як у Марго Роббі / Фото Getty Images



Рівний чубчик на прикладі Дейзі Едгар-Джонс / Фото Getty Images



Зачіска Каміли Кабелло з густим коротким чубчиком / Фото Getty Images



Кучерявий чубчик, як у Зендеї / Фото Getty Images



Рваний чубчик Елізабет Олсен / Фото з інстаграму акторки

