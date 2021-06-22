Зірка популярних реаліті-шоу Хлої Кардашян наважилася прокоментувати хейт щодо її зовнішності. Під час шоу Енді Коена вона зізналася, що таки вдавалася до маніпуляцій зі своїм обличчям.

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Хлої Кардашян розповіла про зроблені пластичні операції та уколи краси

36-річна красуня і світська левиця, яка нещодавно знову розійшлася зі своїм коханим Трістаном Томпсоном після чергової зради, Хлої Кардашян змінювала форму носа та робила уколи. Але вона заперечує інші підозри стосовно хірургічного втручання у її зовнішність.

Що стосується мене, то всі говорять: "О, чорт візьми, їй зробили третю пересадку обличчя". Але у мене була лише одна пластика носа. І, так, звичайно, я робила уколи, але ботокс я не колола – у мене на нього була жахлива реакція,

– зізналася знаменитість.

За словами Хлої, на те, що вона наважилася на ринопластику, були певні причини. Зробити операцію із корегування форми носа її змусила конкуренція зі сестрами, Кім і Кортні Кардашян.

У нас було дуже багато спільних фотосесій. Але мене завжди ставили на задній план. Стилісти підбирали мені всього пару образів,

– поділилася спогадами Хлої Кардашян.

Зокрема, зірка розповіла, чому вона не зізналася у цьому раніше. "Мене ніхто ніколи не питав про це, тому я і не говорила. Ви перша людина, яка безпосередньо запитала мене про мій ніс", – відповіла ведучим реаліті Хлої, американська зірка телебачення і бізнесвумен.

Додамо, що дискусії на тему природності краси Хлої Кардашян тривають давно. Раніше вона навіть вирішила довести фанам, що є гарною без фільтрів з інстаграму і фотошопу, тому провела прямий ефір на своїй сторінці у згаданій соцмережі, де у неї 157 мільйонів підписників. У трансляції зірка продемонструвала фігуру з усіх боків.