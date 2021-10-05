Випуск тіней Gucci Beauty анонсували на офіційній інстаграм-сторінці бренда. Б'юті-підрозділ Gucci вперше презентував палетку тіней для повік. Палетка складається з 12 відтінків, які підійдуть будь-якому тону шкіри.

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Gucci Beauty представили дебютну палетку тіней для повік

Перша палетка тіней від Gucci Beauty отримала назву Palette Beauté Des Yeux Floral. Вона вийшла через місяць після презентації унікальної тональної основи-кушона від Gucci. Серед 12 різних відтінків тіней є атласні, металеві і матові текстури.

Відтінки з палетки Beauté Des Yeux Floral назвали на честь різних квітів. Серед них: матовий чорний Ancolie Noire, сріблястий Armoise Argentée, блискучий фіолетовий Iris Améthyste і персиково-рожевий Gardenia Rose та інші. Усі кольори є сильно пігментованими і їх можна змішувати між собою, тому підійдуть для створення різноманітних макіяжів.

Головною метою під час створення тіней для повік від Gucci Beauty була їхня стійкість. Вони вийшли у золотій палетці з квітковими принтами, на які виробників надихнув вінтажний стиль, та з дзеркалом всередині.

Palette Beauté Des Yeux Floral можна придбати в магазинах Gucci Beauty та в онлайн-ритейлерів. Палетка коштує приблизно 162 долари.



Унікальна палетка тіней від Gucci Beauty / Фото з інстаграму бренда



Gucci створюють косметику й аромати / Фото з інстаграму бренда



Як виглядають тіні на різних тонах шкіри / Фото Gucci Beauty

Реакція шанувальників

"Неймовірно";

"О мій Боже! Мені потрібні ці тіні";

"Ця палетка – дуже розкішна";

"Паковання красиве";

"Дуже красива палітра, що має квіткові відтінки часів королів, а також позолоту і кольори нашого часу на палетці".

Текст публікації Gucci Beauty в інстаграмі

Представляємо Palette Beauté Des Yeux Floral, першу палітру тіней для повік GucciBeauty. Вона має 12 відтінків: атласних, матових та металевих; високопігментований колір, який легко наносити та змішувати. Знімний лоток палітри означає, що після того, як відтінки закінчаться, охочі можуть перетворити футляр у чудовий предмет для будь-якого туалетного столика, наприклад, у коробку для ювелірних виробів, або зможуть замінити відтінки на піддон для заправки, який незабаром вийде на ринок. Дізнайтесь більше за посиланням у біографії.