Текстура і золото: наймодніші відтінки волосся сезону осінь – зима 2021

Фарбування волосся слід планувати заздалегідь. Тому Кірбі Лаго, колористка Міранди Керр, розповіла про відтінки, які будуть модними у наступному сезоні – осінь – зима 2021.

Додамо, що восени і взимку варто робити акцент в іміджі на впевненість у собі та комфортне життя зі своїм волоссям. Прихильницям кардинальних змін будуть до вподоби наймодніші відтінки сезону.

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5 наймодніших відтінків волосся сезону осінь – зима 2021

Відтінки золотого

Кірбі Лаго зазначає: "Стаєте ви темною брюнеткою чи наважуєтеся на бронзовий балаяж, в цьому сезоні все вирішують золоті відтінки. Скажіть своєму стилісту, що ви не боїтеся додати трохи тепла, і я гарантую, що ви будете насолоджуватися сяючими перевагами теплішого тону".

Кремовий "блонд"

Зіркова колористка переконана, що вершкові і насичені кремові тони набагато приємніші, ніж попелясто-русяві, адже видаються світлішими і яскравішими. Зокрема, вона радить переконатися, що ви доглядаєте за новим кольором за допомогою правильних засобів. Таким чином вдасться зберегти відтінок надовго і отримати ефект максимального сяйва на волоссі.

Тонкі пасма

Щоб додати сяяння загальній довжині волосся, Лаго рекомендує виділяти тонкі пасма й окремі волосини. "При додаванні світлих відтінків до основного темного природний колір волосся вигідно підкреслюється. Це, до слова, більш делікатний підхід до створення легкості", – каже колористка.

Текстура

Сезон осінь – зима 2021 буде часом для темних коренів. За словами колористки, створюючи легші текстурні плями на всій поверхні волосся, ви отримуєте світлі ділянки, зберігаючи при цьому невибагливий вигляд.

Абрикосовий "блонд"

"Цей відтінок поєднує в собі легкість і багатство, але при цьому залишається м'яким", – стверджує Лаго. Також вона радить зробити фарбування у такому стилі, якщо вам набрид ваш "блонд". Проте переконайтеся, що стиліст обере золотий демі-тонер 8 рівня, що відповідає вашому тону шкіри. Аби підтримувати яскравість кольору, доведеться регулярно повторювати салонні процедури. В іншому випадку ви просто зможете насолоджуватися поступовим поверненням до світлішого "блонду".