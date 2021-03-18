Як у зірок: 10 наймодніших варіантів для фарбування волосся у 2021
Загалом популярним б'юті-трендом 2021 буде фарбування волосся. Якщо ви давно не наважувалися на оновлення іміджу, то у цьому році саме час. Обирайте серед трендових відтінків: чорний шоколад, яскравий рожевий, звабливий білявий чи інший модний варіант. Приклади зірок можуть вас надихнути.
Джерело:24 канал
Аби почати кардинальні зміни у своєму житті, варто почати з невеликого красивого оновлення іміджу. Наприклад, модне фарбування може позитивно вплинути на вашу впевненість у собі. Тому експериментуйте з трендовими б'юті-перевтіленнями та вражайте усіх своєю красою, як це роблять світові знаменитості.
До теми: Довгий боб, шеггі та інші модні стрижки весни 2021 для довгого волосся
Як пофарбувати волосся у 2021: 10 наймодніших варіантів
Чорний шоколад, як у молодої співачки Dixie D'Amelio
Ідея фарбування від Джіжі Хадід: звабливий рудий
Карамельні локони від Люсі Гейл
Особливий білявий на прикладі Біллі Айліш
Передні пасма іншого відтінку, які красиво обрамляють обличчя
Стильно і привабливо: ефект волосся, яке вигоріло на сонці
Медовий білявий відтінок від Розі Гантінгтон-Вайтлі
Приклад модного фарбування волосся від Ірини Шейк відтінком чорної кави
Пастельні рожеві локони знову в моді
Плавний перехід між відтінками на волоссі – hair-тренд 2021
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter