Загалом популярним б'юті-трендом 2021 буде фарбування волосся. Якщо ви давно не наважувалися на оновлення іміджу, то у цьому році саме час. Обирайте серед трендових відтінків: чорний шоколад, яскравий рожевий, звабливий білявий чи інший модний варіант. Приклади зірок можуть вас надихнути.