Тепер без косметики: компанія Sephora призупинила діяльність в Росії

Французький косметичний ритейлер Sephora услід за іншими брендами та компаніями призупинив діяльність в Росії.

Французька компанія Sephora призупиняє діяльність у Росії через поточні обставини. Ритейлер спеціалізується на засобах особистої гігієни та косметики.

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Sephora призупиняє діяльність в країні-агресорі

Про це повідомили в офіційному інстаграмі.

Враховуючи нашу зростаючу стурбованість поточною ситуацією і складністю роботи, ми призупинимо нашу діяльність в Росії до подальшого повідомлення,

– написали представники ритейлера.

Sephora закриє магазини та інтернет-продаж протягом 24 годин. Також у компанії додають, що для них важлива безпека працівників, тому вони будуть продовжувати їх підтримувати "у цей важкий час".



Sephora йде з Росії / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що компанія належить конгломерату LVMH – до цієї люксової групи входять й бренди Louis Vuitton, Dior, Fendi й Givenchy. 124 їхніх магазини закриваються в Росії.

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